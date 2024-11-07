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В Свердловской области расходы бюджета на 2025 год вырастут на 52,4 млрд рублей

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 ноября, УралПолит.Ru. В регионе расходы бюджета составят 490,8 млрд рублей, увеличившись на 52,4 млрд рублей. Об этом сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Источник: Freepik

На сегодняшний день бюджет Свердловской области 2025 года готов к рассмотрению в первом чтении. Депутаты рассмотрели соответствующий законопроект на заседаниях профильных парламентских комитетов.

По словам министра финансов региона Александра Старкова, на текущий момент сформирован сбалансированный бюджет, учитывающий все приоритеты в соцсфере и инфраструктурном развитии области. Рост расходов зафиксирован в сферах образования, соцполитики, культуры, спорта, здравоохранения, а также дорожном строительстве.

«Прогноз доходов областного бюджета на 2025 год составляет 446,8 млрд рублей, что на 26,7 млрд рублей выше первоначального прогноза. Планируется, что за 3 года доходы нашего региона составят около 1,5 трлн рублей», — рассказал Старков.

В первом чтении законопроект должен быть представлен на ближайшем заседании заксобрания. Оно запланировано на 12 ноября.

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