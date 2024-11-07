В Свердловской области расходы бюджета на 2025 год вырастут на 52,4 млрд рублей

На сегодняшний день бюджет Свердловской области 2025 года готов к рассмотрению в первом чтении. Депутаты рассмотрели соответствующий законопроект на заседаниях профильных парламентских комитетов.
По словам министра финансов региона Александра Старкова, на текущий момент сформирован сбалансированный бюджет, учитывающий все приоритеты в соцсфере и инфраструктурном развитии области. Рост расходов зафиксирован в сферах образования, соцполитики, культуры, спорта, здравоохранения, а также дорожном строительстве.
«Прогноз доходов областного бюджета на 2025 год составляет 446,8 млрд рублей, что на 26,7 млрд рублей выше первоначального прогноза. Планируется, что за 3 года доходы нашего региона составят около 1,5 трлн рублей», — рассказал Старков.
В первом чтении законопроект должен быть представлен на ближайшем заседании заксобрания. Оно запланировано на 12 ноября.