В Свердловской области расходы бюджета на 2025 год вырастут на 52,4 млрд рублей

По словам министра финансов региона Александра Старкова, на текущий момент сформирован сбалансированный бюджет, учитывающий все приоритеты в соцсфере и инфраструктурном развитии области. Рост расходов зафиксирован в сферах образования, соцполитики, культуры, спорта, здравоохранения, а также дорожном строительстве.