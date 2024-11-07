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В Новосибирской области овсяные хлопья попали в список продуктов на экспорт

В Новосибирске определили виды сельскохозяйственной продукции и пищевых товаров, которые наиболее перспективны для вывоза за границу.

Источник: Freepik

В этом перечне наряду с традиционным зерном появились и некоторые новые категории. Об этом сообщил корреспондент издания БФМ-Новосибирск.

На седьмом Новосибирском аграрно-продовольственном форуме обсуждали перспективные экспортные направления. Основное внимание было уделено азиатским рынкам и их особенностям. В настоящее время клиенты из этих государств особенно заинтересованы в ряде продуктов.

«Ясно, что зерно из Сибири продолжают экспортировать. Однако постепенно возрастает и доля продукции переработки масличных культур, как масла и жмыхи», — рассказал генеральный директор компании «Новосибирскхлебопродукт», председатель комитета по сельскому хозяйству «ОПОРЫ России» Сергей Соколов БФМ-Новосибирск.

Китай находится в числе ключевых потребителей на данный момент. Они сотрудничают с российским аграрным бизнесом, предлагают свои варианты совместного развития.