В Новосибирской области овсяные хлопья попали в список продуктов на экспорт

В этом перечне наряду с традиционным зерном появились и некоторые новые категории. Об этом сообщил корреспондент издания БФМ-Новосибирск.
На седьмом Новосибирском аграрно-продовольственном форуме обсуждали перспективные экспортные направления. Основное внимание было уделено азиатским рынкам и их особенностям. В настоящее время клиенты из этих государств особенно заинтересованы в ряде продуктов.
«Ясно, что зерно из Сибири продолжают экспортировать. Однако постепенно возрастает и доля продукции переработки масличных культур, как масла и жмыхи», — рассказал генеральный директор компании «Новосибирскхлебопродукт», председатель комитета по сельскому хозяйству «ОПОРЫ России» Сергей Соколов БФМ-Новосибирск.
Китай находится в числе ключевых потребителей на данный момент. Они сотрудничают с российским аграрным бизнесом, предлагают свои варианты совместного развития.