На форуме в Тольятти обсудят новые тенденции в инжиниринге

"Инжиниринг формирует наибольшую добавленную стоимость, и вопросы развития этой сферы сегодня выходят на первый план. Традиционно мы соберем на форуме отраслевые российские компании и ведущих экспертов, чтобы обсудить роль инжиниринга в профильных национальных проектах, в развитии отрасли беспилотной авиации, подготовку кадров, новые технологии и цифровые решения, — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.