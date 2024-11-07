На форуме в Тольятти обсудят новые тенденции в инжиниринге

Организаторами события выступают правительство Самарской области, НК «Международный центр инжиниринга и инноваций», АНО «Агентство по технологическому развитию».
В форуме традиционно примут участие первые лица региона. В программе события — тематические дискуссии и круглые столы, образовательные мероприятия, выставочная экспозиция.
"Инжиниринг формирует наибольшую добавленную стоимость, и вопросы развития этой сферы сегодня выходят на первый план. Традиционно мы соберем на форуме отраслевые российские компании и ведущих экспертов, чтобы обсудить роль инжиниринга в профильных национальных проектах, в развитии отрасли беспилотной авиации, подготовку кадров, новые технологии и цифровые решения, — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Участники обсудят:
— Место и роль инжиниринга в национальных проектах по обеспечению технологического лидерства. На пленарной дискуссии поговорим о развитии отрасли беспилотных авиасистем с точки зрения науки и техники, о мерах поддержки отрасли.
— Инжиниринговые центры на базе сети НПЦ, кластерный подход к развитию отрасли беспилотной авиации. На треке расскажут о применении аддитивных технологий в отрасли беспилотных авиасистем, как умные фабрики применяют в промышленной кооперации.
— Новые компетенции и решения для новых проектов, кадровые и образовательные задачи. Участники трека затронут вопросы подготовки кадров, развития профессиональных компетенций, привлечение талантливых специалистов для новых отраслей.
— Технологии в сфере реверс-инжиниринга — в частности, технологии, материалы и оборудование для 3D-сканирования и 3D-печати. Участники трека найдут ответы на вопрос, как выбрать подходящий сканер для задач реверс-инжиниринга. Разберут особенности и нюансы 3D-сканирования. расскажут о применении 3D-сканеров в легкой авиации.
Участие в форуме бесплатное, необходима предварительная регистрация.