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На форуме в Тольятти обсудят новые тенденции в инжиниринге

14—15 ноября в Тольятти, на площадке технопарка «Жигулевская долина» пройдет VI Самарский инжиниринговый форум «ПРОтехнологии-2024». Это ежегодная площадка для обмена опытом, налаживания профессиональных взаимосвязей и партнерства в сфере инжиниринга.

Источник: Российская газета

Организаторами события выступают правительство Самарской области, НК «Международный центр инжиниринга и инноваций», АНО «Агентство по технологическому развитию».

В форуме традиционно примут участие первые лица региона. В программе события — тематические дискуссии и круглые столы, образовательные мероприятия, выставочная экспозиция.

"Инжиниринг формирует наибольшую добавленную стоимость, и вопросы развития этой сферы сегодня выходят на первый план. Традиционно мы соберем на форуме отраслевые российские компании и ведущих экспертов, чтобы обсудить роль инжиниринга в профильных национальных проектах, в развитии отрасли беспилотной авиации, подготовку кадров, новые технологии и цифровые решения, — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Участники обсудят:

— Место и роль инжиниринга в национальных проектах по обеспечению технологического лидерства. На пленарной дискуссии поговорим о развитии отрасли беспилотных авиасистем с точки зрения науки и техники, о мерах поддержки отрасли.

— Инжиниринговые центры на базе сети НПЦ, кластерный подход к развитию отрасли беспилотной авиации. На треке расскажут о применении аддитивных технологий в отрасли беспилотных авиасистем, как умные фабрики применяют в промышленной кооперации.

— Новые компетенции и решения для новых проектов, кадровые и образовательные задачи. Участники трека затронут вопросы подготовки кадров, развития профессиональных компетенций, привлечение талантливых специалистов для новых отраслей.

— Технологии в сфере реверс-инжиниринга — в частности, технологии, материалы и оборудование для 3D-сканирования и 3D-печати. Участники трека найдут ответы на вопрос, как выбрать подходящий сканер для задач реверс-инжиниринга. Разберут особенности и нюансы 3D-сканирования. расскажут о применении 3D-сканеров в легкой авиации.

Участие в форуме бесплатное, необходима предварительная регистрация.