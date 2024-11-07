В Перми снесли нелегальный цветочный магазин

Владелица цветочного магазина «MEGAFLORA», расположенного на придомовой территории многоквартирного жилого дома на улице Ветлужская, 62, должна была самостоятельно демонтировать свою торговую точку. Однако должница затягивала сроки исполнения решения суда. Тогда ей назначили штраф в виде 5 тысяч рублей.