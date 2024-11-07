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В Перми снесли нелегальный цветочный магазин

Магазин располагался на придомовой территории многоквартирного жилого дома.

Источник: Комсомольская правда

В краевой столице демонтировали несанкционированный цветочный павильон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП по Пермскому краю.

Владелица цветочного магазина «MEGAFLORA», расположенного на придомовой территории многоквартирного жилого дома на улице Ветлужская, 62, должна была самостоятельно демонтировать свою торговую точку. Однако должница затягивала сроки исполнения решения суда. Тогда ей назначили штраф в виде 5 тысяч рублей.

Штрафные санкции смогли подействовать на предпринимательницу. Она освободила придомовую территорию.