В Уфе впервые за три года подешевели вторичные квартиры.

Аналогичная картина в большинстве крупных городов страны. Эксперты отмечают, что в июле — сентябре после прекращения льготной ипотеки «вторичка» начала расти в цене, но теперь пошёл обратный процесс: чем дороже заёмные средства (а ключевая ставка всё растёт), тем более сдержанной должна быть цена. Эксперты уверены, что в 2025 году недвижимость будет дешеветь.