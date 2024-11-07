В Уфе впервые за три года подешевели вторичные квартиры.

В Уфе по итогам октября впервые с 2021 года зафиксировано снижение цен на вторичном рынке жилья. По данным «Мира квартир», средняя цена средней уфимской квартиры составляет около 6,1 млн рублей — это на 0,4% ниже, чем в сентябре.
Аналогичная картина в большинстве крупных городов страны. Эксперты отмечают, что в июле — сентябре после прекращения льготной ипотеки «вторичка» начала расти в цене, но теперь пошёл обратный процесс: чем дороже заёмные средства (а ключевая ставка всё растёт), тем более сдержанной должна быть цена. Эксперты уверены, что в 2025 году недвижимость будет дешеветь.
Что касается первичного рынка, он продолжает расти. Средняя стоимость средней новой квартиры в Уфе составляет 7,33 млн рублей (+3,4% за октябрь). Предложений жилья стало больше, что говорит о сокращении продаж, но снижать цену девелоперы не торопятся, видимо, рассчитывая на покупательский интерес. Либо же на рынке новостроек закончились самые «бюджетные» квартиры и остались более дорогие.
Как сообщалось ранее, в сентябре в Башкирии доля ипотек составила менее трети (28%) в структуре полученных жителями кредитов.