В Воронеже представили новые банкноты номиналом 5 тыс рублей

В четверг, 7 ноября, в Воронеже прошла презентация новых банкнот номиналом 5 тыс. рублей. Теперь в обращении находятся три варианта пятитысячных: выпущенные в 1997 году, модифицированные в 2010 году и новые банкноты 2023 года. Все они одинаковы по размеру и схожи по цветовой гамме. Банкноты выпуска 2023 года являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по нарицательной стоимости при оплате любых видов товаров и услуг без ограничений.