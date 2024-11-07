В Воронеже представили новые банкноты номиналом 5 тыс рублей

В четверг, 7 ноября, в Воронеже прошла презентация новых банкнот номиналом 5 тыс. рублей. Теперь в обращении находятся три варианта пятитысячных: выпущенные в 1997 году, модифицированные в 2010 году и новые банкноты 2023 года. Все они одинаковы по размеру и схожи по цветовой гамме. Банкноты выпуска 2023 года являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по нарицательной стоимости при оплате любых видов товаров и услуг без ограничений.
Поскольку новые купюры вводятся по мере износа старых, все банкноты 1997 года будут постепенно заменены на обновленные, но этот процесс займет немало времени — примерно от 10 до 15 лет.
По словам заместителя управляющего воронежским отделением Банка России Сергея Гуркина, обменивать старые банкноты на новые не нужно.
— Банкноты, которые есть у вас на руках, не надо обменивать специально на новые. Они абсолютно равноценны и будут находиться в обращении параллельно. Расплачиваться можно и теми, и другими, — подчеркнул Сергей Гуркин.
Новые пятитысячные банкноты посвящены Уральскому федеральному округу: на лицевой стороне изображена стела «Европа — Азия» в Екатеринбурге, а на оборотной — памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стела «66 параллель» в Салехарде. Дизайн банкноты адаптирован для слабовидящих, включая цифровое обозначение номинала в двух вариантах — цветные цифры на белом фоне и белые на цветном. Также на лицевой стороне крупное число 5000 имеет рельеф, что облегчает распознавание на ощупь.
Эксперт воронежского отделения Банка России Татьяна Чернышова добавила, что защита новых банкнот улучшена для предотвращения подделок.
— У модернизированных банкнот усовершенствован защитный комплекс. Это значит, что их сложнее подделать. Однако мы призываем воронежцев не терять бдительность и обязательно проверять подлинность денег как минимум по трем признакам: на ощупь, на просвет и меняя угол зрения. Например, если наклонить банкноту, то на однотонном поле, которое содержит слово «РОССИЯ», появится скрытое число 5000. Часть элементов изображения банкноты обладает повышенным рельефом, их легко можно определить на ощупь. Это надписи «Билет Банка России», «Пять тысяч рублей», число 5000, штрихи по краям банкноты, — отметила Татьяна Чернышова.
Кроме того, в нижнем правом углу лицевой стороны банкноты размещен QR-код, ведущий на сайт Банка России, с информацией об оформлении и защитных элементах банкноты. Также на официальном сайте можно скачать мобильное приложение «Банкноты Банка России», которое помогает определить защитные признаки.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что с появлением первых обновленных сторублевых купюр образца 2022 года предприимчивые воронежцы стали перепродавать их значительно дороже номинала. На сайте бесплатных объявлений были опубликованы предложения о продаже банкнот. Продавцы тогда просили за купюру до 1 млн рублей.
Напомним, новые сторублевые купюры с обновленным дизайном планировали запустить в оборот в 2022 году. Однако на насыщение оборота обновленными банкнотами потребовалось время: оборудование для работы с наличными необходимо было перенастроить.
Справка РИА «Воронеж»
На данный момент в обращении находится более 8 млрд российских банкнот общей суммой около 18 трлн рублей. Пятитысячные составляют 38% от всего количества банкнот и 88% от их общей стоимости.