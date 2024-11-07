Сочи ждут масштабные преобразования в сфере энергетики

«Начатая работа очень важна для Сочи. Она позволит обеспечить стабильное энергоснабжение наших жителей и создаст возможности для реализации крупных инфраструктурных проектов на территории города и дальнейшего развития главного курорта страны», — сказал мэр курорта Андрей Прошунин.