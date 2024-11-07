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Сочи ждут масштабные преобразования в сфере энергетики

Мощность Сочинской ТЭС увеличат за счет расширения территории.

Источник: пресс-служба администрации Сочи

Вице-премьер Александр Новак провел совещание для формирования предложений в Правительство России. Мощности Сочинской ТЭС планируют увеличить за счет расширения территории и использования отечественных технологий.

Последний раз такие глобальные отраслевые проекты были реализованы в Сочи при подготовке к Олимпиаде-2014. Сейчас назрела новая необходимость.

«Начатая работа очень важна для Сочи. Она позволит обеспечить стабильное энергоснабжение наших жителей и создаст возможности для реализации крупных инфраструктурных проектов на территории города и дальнейшего развития главного курорта страны», — сказал мэр курорта Андрей Прошунин.

Отмечается, что Сочинская ТЭС, Адлерская ТЭС и Краснополянская ГЭС суммарно производят около 450 мегаватт энергии.

Ранее сообщалось, что в Сочи строят высокотехнологичную электроподстанцию, которая будет снабжать энергией скоростную автодорогу Джубга — Сочи.

энергетика