Сочи ждут масштабные преобразования в сфере энергетики

Вице-премьер Александр Новак провел совещание для формирования предложений в Правительство России. Мощности Сочинской ТЭС планируют увеличить за счет расширения территории и использования отечественных технологий.
Последний раз такие глобальные отраслевые проекты были реализованы в Сочи при подготовке к Олимпиаде-2014. Сейчас назрела новая необходимость.
«Начатая работа очень важна для Сочи. Она позволит обеспечить стабильное энергоснабжение наших жителей и создаст возможности для реализации крупных инфраструктурных проектов на территории города и дальнейшего развития главного курорта страны», — сказал мэр курорта Андрей Прошунин.
Отмечается, что Сочинская ТЭС, Адлерская ТЭС и Краснополянская ГЭС суммарно производят около 450 мегаватт энергии.
Ранее сообщалось, что в Сочи строят высокотехнологичную электроподстанцию, которая будет снабжать энергией скоростную автодорогу Джубга — Сочи.