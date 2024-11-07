В Прикамье подорожал проект по развитию горнолыжного курорта «Губаха»

Проект по развитию спортивно-туристического комплекса «Губаха» получил статус приоритетного инвестиционного проекта (ПИП) весной 2022 года. Компания «Новая Губаха» оборудует новый учебный склон на курорте, лыжные беговые трассы, подъемники, роллер и маршрут сплава по реке Косьве. Там будет также построена трехзвездочная гостиница на 120 номеров, банный спа-комплекс, кафе, приют для животных и веревочный парк. Завершить все работы планируется в 2025 году. Для реализации проекта компания попросила краевые власти оказать ей административную поддержку и предоставить возможность получить без торгов земельные участки общей площадью 94,2 га. В мае 2022 года общий объем инвестиций оценивался в 2,215 млрд руб. Более 1,58 млрд руб. привлекут за счет льготного кредитования корпорации «Туризм.РФ», 670 млн руб. составят собственные средства, из которых 342 млн руб. вложит владелец курорта Рашид Габдуллин и 328 млн руб. — корпорация.