В Прикамье подорожал проект по развитию горнолыжного курорта «Губаха»

По данным «Ъ-Прикамье», на недавнем заседании 28 октября были приняты изменения в проект, которые приведут к удорожанию проекта на 38 млн руб. В итоге стоимость масштабного проекта по обустройству второго склона курорта составит 1,88 млрд руб. (без НДС). Для инвестора проекта — ООО «Новая Губаха» — выделят восемь дополнительных земельных участков площадью 13 га, при этом 93 га компании уже предоставлено.
В Агентстве инвестиционного развития Пермского края сообщили, что корректировка приоритетного инвестиционного проекта «Развитие спортивно-туристического комплекса “Губаха”» связана с дополнением III этапа проекта, включением в него новых горнолыжных трасс.
Проект по развитию спортивно-туристического комплекса «Губаха» получил статус приоритетного инвестиционного проекта (ПИП) весной 2022 года. Компания «Новая Губаха» оборудует новый учебный склон на курорте, лыжные беговые трассы, подъемники, роллер и маршрут сплава по реке Косьве. Там будет также построена трехзвездочная гостиница на 120 номеров, банный спа-комплекс, кафе, приют для животных и веревочный парк. Завершить все работы планируется в 2025 году. Для реализации проекта компания попросила краевые власти оказать ей административную поддержку и предоставить возможность получить без торгов земельные участки общей площадью 94,2 га. В мае 2022 года общий объем инвестиций оценивался в 2,215 млрд руб. Более 1,58 млрд руб. привлекут за счет льготного кредитования корпорации «Туризм.РФ», 670 млн руб. составят собственные средства, из которых 342 млн руб. вложит владелец курорта Рашид Габдуллин и 328 млн руб. — корпорация.