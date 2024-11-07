Начал работу новый оператор по обращению с ТКО

«Уже в этом году были выделены средства на обустройство контейнерных площадок и приобретение необходимого оборудования. На эти деньги будут системно оснащаться контейнерные площадки, ремонтироваться и приобретаться новые контейнеры, с тем, чтобы мы в течение следующего года увидели кардинальное отличие от того, что было раньше. В этом заключается системный и новый подход к реализации мусорной реформы в Самарской области», — подчеркнул Смирнов.