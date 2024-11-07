Начал работу новый оператор по обращению с ТКО

С 1 ноября в регионе начал работать оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — государственное АО «Экология». О том, что ждет жителей области и как будут решаться проблемы с мусором, рассказал первый вице-губернатор — председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов.
Прозрачные условия.
Главный принцип, которым руководствуется новый регоператор — это прямые договоры с конечными, реальными перевозчиками, которые работают на земле. Это позволит четко видеть, насколько они справляются со своей задачей и корректировать их деятельность с учетом интересов жителей губернии.
«Во многих районах сохранилась значительная часть ранее работавших перевозчиков. В некоторых муниципалитетах в ходе контрактных процедур были привлечены новые участники, владеющие мусоровозами, с необходимой инфраструктурой. Они готовы выполнять эту работу», — заявил Смирнов.
Принцип справедливости.
Принципиально другими будут и подходы к работе.
«Мы не должны рассматривать работу регоператора отдельно от реализации мусорной реформы. Это неправильно, когда регоператор отвечает только за то, чтобы собрать мусор с контейнерной площадки, перевезти на соответствующие места и выставить за это плату. Формально мусорные площадки в зоне ответственности муниципалитетов. Но этот формальный подход не должен применяться. Ненормально, когда на площадке убираются только баки, а вокруг валяется мусор», — уверен Михаил Смирнов.
Поэтому новый регоператор в своей работе будет применять государственные подходы в управлении, а именно — единую ответственность и комплексность.
«Мы реализуем принцип комплексной ответственности за сферу обращения с отходами. И это главное отличие от деятельности прежнего регионального оператора», — говорит Смирнов.
В рамках комплексного подхода системно меняется и финансирование инфраструктуры на земле.
«Уже в этом году были выделены средства на обустройство контейнерных площадок и приобретение необходимого оборудования. На эти деньги будут системно оснащаться контейнерные площадки, ремонтироваться и приобретаться новые контейнеры, с тем, чтобы мы в течение следующего года увидели кардинальное отличие от того, что было раньше. В этом заключается системный и новый подход к реализации мусорной реформы в Самарской области», — подчеркнул Смирнов.
Удорожания не будет.
Один из самых актуальных вопросов — стоимость услуг. Михаил Смирнов отметил, что смена регионального оператора не вызовет изменения тарифа.
«Решением областного Департамента ценового и тарифного регулирования был утвержден тариф для нового регионального оператора. Он рубль в рубль соответствует прежней ставке», — сказал он.
При этом, сам размер тарифа — 622 рубля за метр кубический — в рамках среднего по стране.
Держать ответ.
Отвечать на волнующие граждан вопросы АО «Экология» готовы максимально удобными для людей способами, в том числе и дистанционно. Начал работу сайт нового регионального оператора экология-самара.рф. Жители региона могут оставить на сайте заявку по проблемным объектам для первоочередной отработки. С 1 ноября также заработал чат-бот в мессенджере Телеграмм и телефон горячей линии 8−800−100−37−00. По всем этим каналам региональный оператор будет напрямую принимать заявки по поводу проблемных мест накопления отходов.
Получаю много обращений от жителей из-за проблем с вывозом мусора. Сегодня на оперативном совещании областного Правительства потребовал от коллег доложить, как организована работа АО «Экология», которое с 1 ноября выполняет обязанности регионального оператора по обращению с ТКО.
Смену регоператора проводили в интересах жителей области. Чтобы быстро и кардинально исправить ранее сложившуюся негативную ситуацию, делали это в сжатые, беспрецедентные сроки.
С одной стороны, в переходный период могут возникать сбои. Но это не может быть оправданием и отговоркой. Многочисленные жалобы справедливы. Есть над чем работать, что исправлять. Поручил ответственным лицам оперативно реагировать на все обращения, в кратчайшие сроки отладить все процессы.
С другой стороны, ряд хозяйствующих субъектов, компаний, отдельные персоны, связанные с процессом проведения мусорной реформы, откровенно занимаются саботажем. Они преднамеренно мешают качественной работе нового регоператора. Все факты фиксируем. Информацию передадим в правоохранительные органы и дальше будем совместно вопросом заниматься.