Свердловские власти пообещали найти рабочих для бумажного комбината в Новой Ляле

Как писал ЕАН, профком комбината обратился к полпреду президента в УрФО Артему Жоге и главе региона Евгению Куйвашеву с просьбой спасти предприятие. После закрытия ИК-54 в Новой Ляле оно лишилось рабочих рук. Поскольку комбинату не хватает кадров для обслуживания цехов, производство на комбинате начали сворачивать. Председатель профкома комбината Светлана Титова рассказала ЕАН, что свердловскому ГУФСИН предлагали открыть исправцентр, но ведомство «ответило отписками».