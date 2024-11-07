Свердловские власти пообещали найти рабочих для бумажного комбината в Новой Ляле

«Комбинат испытывает сложности с привлечением новых сотрудников. В настоящее время региональные власти рассматривают различные варианты оказания помощи предприятию. 8 ноября представители ряда региональных и федеральных ведомств обсудят перспективы решения кадровых вопросов и сохранения производства», — пояснили в ведомстве.
Как писал ЕАН, профком комбината обратился к полпреду президента в УрФО Артему Жоге и главе региона Евгению Куйвашеву с просьбой спасти предприятие. После закрытия ИК-54 в Новой Ляле оно лишилось рабочих рук. Поскольку комбинату не хватает кадров для обслуживания цехов, производство на комбинате начали сворачивать. Председатель профкома комбината Светлана Титова рассказала ЕАН, что свердловскому ГУФСИН предлагали открыть исправцентр, но ведомство «ответило отписками».