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В Омске не дали обрушиться дому на улице 3-я Енисейская

В Омске благодаря судебному решению была предотвращена угроза обрушения многоэтажного дома на улице 3-я Енисейская, 28.

Объект оказался на краю обрыва у реки Замарайки. Проблема возникла в августе 2023 года, когда обвал грунта и асфальта на парковке рядом с домом поставил под угрозу его устойчивость.

Застройщик, компания «Сибирский строитель», не принимал необходимых мер, что вынудило прокурора Кировского округа обратиться в суд. Суд признал требования прокурора обоснованными и обязал застройщика возвести подпорную стену для обеспечения безопасности эксплуатации дома. Несмотря на попытки обжаловать решение, апелляция не была успешной, и новая подпорная стена уже построена.

недвижимость