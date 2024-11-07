В Омске не дали обрушиться дому на улице 3-я Енисейская

Объект оказался на краю обрыва у реки Замарайки. Проблема возникла в августе 2023 года, когда обвал грунта и асфальта на парковке рядом с домом поставил под угрозу его устойчивость.
Застройщик, компания «Сибирский строитель», не принимал необходимых мер, что вынудило прокурора Кировского округа обратиться в суд. Суд признал требования прокурора обоснованными и обязал застройщика возвести подпорную стену для обеспечения безопасности эксплуатации дома. Несмотря на попытки обжаловать решение, апелляция не была успешной, и новая подпорная стена уже построена.