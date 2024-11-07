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Директор ТТУ Самары Горшков: «Износ трамвайных путей составляет порядка 70%»

В Самаре 60% трамваев и 40% троллейбусов нуждаются в обновлении.

Источник: Комсомольская правда

Директор МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Александр Горшков рассказал о техническом состоянии общественного транспорта Самары. По его словам, общая протяженность трамвайных путей составляет 160 километров, но большая часть из них нуждается в серьезной модернизации.

— Износ большой по причине длительного отсутствия капитального ремонта. Сегодня износ трамвайных путей составляет порядка 70%, а износ контактной сети 45%, — рассказал «КП-Самара» Александр Горшков.

Кроме того, подвижной состав также требует внимания. Износ трамваев в областной столице достигает 60%, тогда как троллейбусов — порядка 40%.

Напомним, в областной столице планируют с 1 января 2025 года поднять стоимость проезда. Сейчас она составляет 38 рублей за наличный расчет и 35 рублей по карте.