Директор самарского ТТУ назвал главную причину частых ЧП с трамваями

В Самаре нередко происходят различные ЧП с трамваями, что дополнительно затрудняет работу общественного транспорта. Так, 6 ноября на проспекте Ленина трамвай сошел с рельсов, из-за чего образовалась большая пробка. А 1 ноября трамвай маршрута № 25 загорелся на одной из остановок на проспекте Карла Маркса. У этих и других неприятностей с трамваями есть общая причина.
— Причина всех бед — большой износ трамвайных путей, — рассказал директор самарского ТТУ Александр Горшков в интервью «КП-Самара».
Износ 160-километровых трамвайных путей в Самаре связан с тем, что их давно не ремонтировали. Сами пути изношены на 70%, а контактная сеть — на 45%. Ремонтировать их нужно, признают в ТТУ. Так, в 2024 году ремонтировали пути на улице Ново-Садовой. В планах на 2025 год — ремонт путей от Ново-Садовой до завода имени Тарасова и от завода до улицы Гастелло. От улицы Ново-Вокзальной до Постникова оврага будут ремонтировать контактную сеть, а на участке от Барбошиной поляны до Ботанического сада будут менять кабельную линию.