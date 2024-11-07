Директор самарского ТТУ назвал главную причину частых ЧП с трамваями

Износ 160-километровых трамвайных путей в Самаре связан с тем, что их давно не ремонтировали. Сами пути изношены на 70%, а контактная сеть — на 45%. Ремонтировать их нужно, признают в ТТУ. Так, в 2024 году ремонтировали пути на улице Ново-Садовой. В планах на 2025 год — ремонт путей от Ново-Садовой до завода имени Тарасова и от завода до улицы Гастелло. От улицы Ново-Вокзальной до Постникова оврага будут ремонтировать контактную сеть, а на участке от Барбошиной поляны до Ботанического сада будут менять кабельную линию.