Первое чтение проекта бюджета Самарской области на 2025−2027 намечено на 15 ноября

Что касается проекта бюджета РФ на ближайшую трехлетку, то его уже готовят ко второму чтению. Перед этим в документ внесли ряд поправок. Их проработкой занималась «Единая Россия» совместно с федеральным правительством. Так, предлагается увеличить финансирование развития региональной дорожной сети, расширить финансирование программы «Комплексное развитие сельских территорий», направить дополнительное финансирование на капремонт спортобъектов (поддержка спорта — одно из направлений народной программы партии), расширить поддержку науки, увеличить объем средств на программу реабилитации и абилитации инвалидов, дополнительно выделить деньги на развитие инфраструктуры детского отдыха и др.