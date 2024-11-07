Первое чтение проекта бюджета Самарской области на 2025−2027 намечено на 15 ноября

В Самарскую губернскую думу поступил проект бюджета региона на 2025−2027 годы. Первое чтение главного финансового документа области запланировано на 15 ноября. В него включили все социальные обязательства государства.
«В проекте бюджета предусмотрены новые выплаты для детей войны, в том числе заложены параметры минимальной заработной платы, установленные Госдумой РФ. Учтен целый ряд предложений, которые поступили летом от жителей Самарской области, общественных организаций и от муниципалитетов в адрес главы региона», — рассказал председатель губдумы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике, первый замсекретаря реготделения партии «Единая Россия» Виктор Кузнецов.
Что касается проекта бюджета РФ на ближайшую трехлетку, то его уже готовят ко второму чтению. Перед этим в документ внесли ряд поправок. Их проработкой занималась «Единая Россия» совместно с федеральным правительством. Так, предлагается увеличить финансирование развития региональной дорожной сети, расширить финансирование программы «Комплексное развитие сельских территорий», направить дополнительное финансирование на капремонт спортобъектов (поддержка спорта — одно из направлений народной программы партии), расширить поддержку науки, увеличить объем средств на программу реабилитации и абилитации инвалидов, дополнительно выделить деньги на развитие инфраструктуры детского отдыха и др.