Новосибирский метрополитен продлят за 100 млрд рублей

— Согласно утверждённой до 2030 года схеме развития метрополитена, муниципалитет планирует продление Дзержинской линии от станции «Золотая Нива», станции «Гусинобродская» и «Молодёжная», а также строительство метродепо «Волочаевское». На Ленинской появятся станции на площади Станиславского и улице Троллейной. От станции «Заельцовская» ветка продлится до станции «Северная», — информируют в пресс-центре.