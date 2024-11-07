Новосибирский метрополитен продлят за 100 млрд рублей

Работы по продлению новосибирского метрополитена оценили в более 100 миллиардов рублей. Об этом КП-Новосибирск сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
— Согласно утверждённой до 2030 года схеме развития метрополитена, муниципалитет планирует продление Дзержинской линии от станции «Золотая Нива», станции «Гусинобродская» и «Молодёжная», а также строительство метродепо «Волочаевское». На Ленинской появятся станции на площади Станиславского и улице Троллейной. От станции «Заельцовская» ветка продлится до станции «Северная», — информируют в пресс-центре.
К корректировке генеральной схемы новосибирского метро приступят в 2025 году.
Ранее КП-Новосибирск писала, что метрополитен столицы Сибири получит новые поезда до конца 2025 года. А до 2030 года парк вагонов метро планируют полностью обновить.