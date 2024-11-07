В Волгоградской области не хватает врачей, поваров и продавцов

Аналитики рассказали о самых дефицитных специальностях в Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе hh.ru, в регионе этой осенью острая нехватка рабочих (токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков), поваров, сварщиков, продавцов и врачей. Также в топ-20 востребованных вакансий вошли администратор, маляр, оператор, риелтор, машинист и другие.
Эксперты отмечают кадровый голод во многих сферах. Работодатели вынуждены признать, что волгоградцы не стоят в очереди на места. Происходит наоборот — компании вынуждены искать сотрудников.
— Мы даже отмечаем некоторое повышение активности соискателей. Многие, видя, что появляются предложения с более высокими зарплатами и расширенными соцпакетами, выходят на рынок труда и пробуют искать более интересные варианты, — комментирует директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.