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В Самаре планируют обновить трамвайные пути на двух участках ул. Ново-Садовой

В Самаре еще один участок улицы Ново-Садовой включили в план ремонта трамвайных путей на 2025 год.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны планы на ремонт трамвайных путей, которые планируется реализовать в следующем году. Так, в 2025-м продолжится обновление на улице Ново-Садовой. Об этом сообщил директор ТТУ Александр Горшков в интервью радио «КП-Самара».

«Планируем отремонтировать верхнее строение путей на участках от ул. Ново-Вокзальной до завода Тарасова и от завода Тарасова до ул. Гастелло. От ул. Ново-Вокзальной до Постникова оврага будет обновлена и контактная сеть в необходимых местах», — рассказал Горшков.

Также от Барбошиной поляны до Ботанического сада собираются заменить кабельную линию. Напомним, в этом году отремонтировали трамвайные пути на участке Ново-Садовой от Барбошиной поляны до Ново-Вокзальной.

Первый этап должны были завершить до 30 июня. Однако сроки ремонта несколько раз переносили. Второй этап работ от Ново-Вокзальной до завода имени Тарасова тоже должен был быть выполнен этим летом, но теперь этим участком займутся в 2025 году.