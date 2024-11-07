В Самаре планируют обновить трамвайные пути на двух участках ул. Ново-Садовой

Стали известны планы на ремонт трамвайных путей, которые планируется реализовать в следующем году. Так, в 2025-м продолжится обновление на улице Ново-Садовой. Об этом сообщил директор ТТУ Александр Горшков в интервью радио «КП-Самара».
«Планируем отремонтировать верхнее строение путей на участках от ул. Ново-Вокзальной до завода Тарасова и от завода Тарасова до ул. Гастелло. От ул. Ново-Вокзальной до Постникова оврага будет обновлена и контактная сеть в необходимых местах», — рассказал Горшков.
Также от Барбошиной поляны до Ботанического сада собираются заменить кабельную линию. Напомним, в этом году отремонтировали трамвайные пути на участке Ново-Садовой от Барбошиной поляны до Ново-Вокзальной.
Первый этап должны были завершить до 30 июня. Однако сроки ремонта несколько раз переносили. Второй этап работ от Ново-Вокзальной до завода имени Тарасова тоже должен был быть выполнен этим летом, но теперь этим участком займутся в 2025 году.