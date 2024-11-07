В Самаре планируют обновить трамвайные пути на двух участках ул. Ново-Садовой

Первый этап должны были завершить до 30 июня. Однако сроки ремонта несколько раз переносили. Второй этап работ от Ново-Вокзальной до завода имени Тарасова тоже должен был быть выполнен этим летом, но теперь этим участком займутся в 2025 году.