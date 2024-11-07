На юге Волгограда завершается строительство новой дороги

Отметим, что в Волгоградской области ведется планомерная работа по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Всего с 2014 года в регионе работами всех видов охватили свыше 4,4 тыс. км дорог. Некоторые объекты возводят раньше установленных сроков. Так, на 2 месяца раньше ввели в эксплуатацию горнополянский путепровод в областном центре. Продолжается реализация проекта по строительству автообхода Волгограда.