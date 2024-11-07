На юге Волгограда завершается строительство новой дороги

Как сообщили в администрации Волгограда, общая протяженность нового участка двухполосной дороги превышает 800 м. Проезд проходит вдоль балки, поэтому специалисты обустроили подпорную стену из железобетона и укрепили ее бетонными откосами. После возведения проезжей части и тротуаров рабочие установили на всем протяжении объекта барьерное ограждение.
Также здесь полностью смонтировали систему ливневой канализации и локальные очистные сооружения. Сейчас ведется обустройство примыканий и запланировано тестирование новой линии освещения.
Построенная дорога обеспечит жителям удобный выезд на ранее обновленные по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» улицы Пожарского, Григория Засекина, Санаторную и далее на Вторую Продольную магистраль.
Реконструкция существующих и строительство новых участков магистралей входят в инициированную губернатором Андреем Бочаровым 10-летнюю комплексную программу развития Волгограда.
Отметим, что в Волгоградской области ведется планомерная работа по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Всего с 2014 года в регионе работами всех видов охватили свыше 4,4 тыс. км дорог. Некоторые объекты возводят раньше установленных сроков. Так, на 2 месяца раньше ввели в эксплуатацию горнополянский путепровод в областном центре. Продолжается реализация проекта по строительству автообхода Волгограда.