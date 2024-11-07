Отсутствие трамваев и троллейбусов в Самаре связано с дефицитом кадров

С водителями дело обстоит чуть лучше, но ненамного — нехватка составляет 38%. Чтобы удержать сотрудников, в ТТУ в 2023 и 2024 годах индексировали зарплату на 10%. Для тех, кто не уходит на больничный, есть специальные выплаты. Водителей готовы обучить: для этого в ТТУ есть свой учебный центр. Пока идет полугодовая учеба, предприятие будет платить стипендию, а если успешно пройти экзамена в ГИБДД, еще и 100 тысяч выплатят. При необходимости можно получить место в общежитии. После обучения нужно отработать в ТТУ не менее двух лет.