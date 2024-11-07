В Воронеже сносят два ветхих дома на улице Машиностроителей

О продолжающейся реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья рассказали в администрации Воронежа 7 ноября. В планах на 2024 год — расселить 22 многоквартирных дома с общим количеством 295 жилых помещений. Их ранее признали аварийными.
12 домов уже освободили. Работа по остальным близится к завершению. В мэрии отметили, что порой с этим возникают сложности. В некоторых домах невозможно начать снос из-за того, что не расселены 1−3 квартиры. Обстоятельства разные: долгий переезд жильцов, вступление в наследство или судебные процессы.
Недавно начались работы по сносу домов № 64 и № 66 по улице Машиностроителей. Жильцов расселили в июле. После этого началась процедура оформления земельных участков и конкурс на выбор подрядчика для демонтажа. В результате работы начали досрочно.
На очереди под снос — дом № 62 по улице Машиностроителей. Из 12 семей там остаются три. На данный момент одна согласилась переехать в новое жилье. Документы находятся на стадии оформления. Остаются еще две четырехкомнатные квартиры площадью 69,2 кв.м и 70,7 кв.м.
— Управление жилищных отношений неоднократно проводило торги на приобретение аналогичных с отделкой в уже введенном в эксплуатацию доме, но они не увенчались успехом. Семьям также предлагалась благоустроенная трехкомнатная квартира общей площадью 72,2 кв.м, однако собственники отказались как от этого варианта, так и от временного переезда в маневренный фонд. В июне этого года было достигнуто соглашение с собственниками о приобретении квартир в строящемся доме, который должен быть введен в эксплуатацию 1 декабря. В это же время был заключен муниципальный контракт на покупку долевой собственности в новом многоквартирном доме.
И добавил, что сегодня меньше проблем стало с тем, что люди не хотят переезжать из ветхого в новое жилье. Некоторые предпочитают получить денежную компенсацию и самостоятельно приобрести квартиру.