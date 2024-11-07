В Воронеже сносят два ветхих дома на улице Машиностроителей

— Управление жилищных отношений неоднократно проводило торги на приобретение аналогичных с отделкой в уже введенном в эксплуатацию доме, но они не увенчались успехом. Семьям также предлагалась благоустроенная трехкомнатная квартира общей площадью 72,2 кв.м, однако собственники отказались как от этого варианта, так и от временного переезда в маневренный фонд. В июне этого года было достигнуто соглашение с собственниками о приобретении квартир в строящемся доме, который должен быть введен в эксплуатацию 1 декабря. В это же время был заключен муниципальный контракт на покупку долевой собственности в новом многоквартирном доме.