Нижегородская область добавила деньги почти на тысячу процедур ЭКО

Рождаемость детей после искусственного оплодотворения во многом зависит от возраста и здоровья женщин и других факторов, но в среднем этот показатель составляет около 30%. «Если в результате тысячи полных циклов ЭКО у нас появится 300 малышей — мы будем считать это очень хорошим результатом», — отметила Светлана Ермолова в разговоре с «Ъ-Приволжье».