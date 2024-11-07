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Нижегородская область добавила деньги почти на тысячу процедур ЭКО

Областной бюджет дополнительно добавил 171 млн руб. в территориальный фонд обязательного медицинского страхования на экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

Источник: Коммерсантъ

Как сообщила в заксобрании руководитель нижегородского ТФОМС Светлана Ермолова этих средств хватит на проведение в клиниках 933 процедур ЭКО. В этом году регион уже выделял на эти цели 69 млн руб. (порядка 400 процедур).

Рождаемость детей после искусственного оплодотворения во многом зависит от возраста и здоровья женщин и других факторов, но в среднем этот показатель составляет около 30%. «Если в результате тысячи полных циклов ЭКО у нас появится 300 малышей — мы будем считать это очень хорошим результатом», — отметила Светлана Ермолова в разговоре с «Ъ-Приволжье».

медицина
бюджет