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В Омской области задержали крупную партию подозрительного сыра-косички

Управление Россельхознадзора по Омской области сообщило в четверг, 7 ноября 2024 года о задержании на пропускном пункте Исилькуль грузовой машины, перевозившей 3000 кг сыра-косички марки Джил. Продукт следовал по маршруту Омск — Караганда.

"Согласно маркировке, в составе сыра есть молочные продукты. Код ТН ВЭД, указанный на упаковке, — 2106 90 980 8, что означает, что продукт подконтролен ветеринарному надзору и должен сопровождаться ветеринарным сертификатом (ВСД).

Однако перевозчик не предоставил ВСД, в связи с чем было принято решение вернуть груз на место погрузки, а нарушителя привлечь к административной ответственности по части 2 статьи 10.8 КоАП РФ", — передает ведомство.

В связи с этим, по мнению автора, можно назвать этот сыр-косичку подозрительным.