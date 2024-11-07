«К Новому году станет еще хуже!»: Пять факторов транспортного коллапса в Краснодаре

Пробки — одна из больших проблем Краснодара. В кубанской столице магистрали становятся свободнее только летом, когда у школьников начинаются каникулы и горожане уезжают в отпуск. В остальное время по городу невозможно ездить, соблюдая дистанцию — все прижимаются друг к другу, как можно ближе, чтобы успеть проехать очередной светофор.
В конце октября Краснодар закрывали на замок из-за Марата Абдюшева, который избил полицейского и сбежал с его табельным оружием. Блокпосты сдерживали автомобильные потоки. Казалось бы, преступника задержали и машины должны ускориться в пути. Но нет. В начале ноября Краснодар продолжает стоять в вечерних 10-балльных пробках уже без видимых на то причин.
В полиции Краснодара рассказали, что каждый день в краевом центре в среднем регистрируется до 200 (!) ДТП. Аварии также становятся причинами заторов на дорогах. Также среди факторов транспортного коллапса — рост населения. Городские артерии не рассчитаны на ту потоковую нагрузку, которая образовалась в последние годы.
Много машин и мало дорог.
Центральные улицы Краснодара невозможно расширить. Из-за миграционного притока они теряют пропускную способность. Увеличение населения и количества транспорта — это первый фактор транспортного коллапса в городе.
«Краснодарский край входит в топ-3 регионов, где активно покупают легковой транспорт. Но этот, с одной стороны, негативный фактор говорит и о другом — о платежеспособности населения, о возможности приобретать новые автомобили. И транспорта будет становиться больше. Нужно строить новые дороги и расширять там, где это сделать возможно», — пояснил «КП»-Кубань" президент Союза транспортников Кубани Иван Петров.
Парковки на дороге.
Вторым фактором заторов в Краснодаре общественник назвал платные парковки на проезжей части.
«Часть проезжей части у нас занято платными парковками. Раньше там автомобили легковые стояли бесплатно. Сейчас же эти места позволяют бюджет пополнять. Но в то же время свой функционал дорога не выполняет, машины по ней не ездят. Парковки нужно создавать, но не на проезжей части. Платные парковки могут понудить человека ехать в центр на общественном транспорте. Но повторюсь, они должны быть не на проезжей части», — добавил Петров.
Ремонт и техника.
Третий фактор, который тоже влияет на пробки, это ремонтные работы.
«Очень ярки пример пробок из-за ремонта — Красных Партизан, где идет строительство перехода, сужение дороги. Но без ремонта дорог мы тоже не можем, поэтому такая вынужденная мера, и, конечно, она будет существовать», — говорит президент Союза транспортников Кубани.
Безнаказанность нарушителей.
Четвертым фактором заторов эксперт считает очень маленькое количество «выделенок» в Краснодаре.
«Как пример — Москва. Там активно прорабатывается вопрос выделенных полос. Сейчас более 10% улично-дорожной сети в столице имеет разметку под общественный транспорт. В Краснодаре это 1,3%. Причем, надо сказать честно, признать это, что даже эти 1,3% “выделенок” не работает. Потому что камеры не функционируют, штрафы не приходят и, соответственно, по этим выделенным полосам продолжает ездить не только общественный транспорт, очень много нарушителей. То есть какого-то приоритета общественному транспорту нет», — акцентировал Иван Петров.
Доступность общественного транспорта.
В Краснодаре самым популярным общественным транспортом сейчас является трамвай. Потому что практически у всей трамвайной сети города обособленные пути — вагоны едут независимо, стоят рядом машины в пробке или нет. Поэтому эту сеть, считает эксперт, необходимо развивать.
«Трамваи в настоящий момент перевозят больше всего пассажиров, потому что люди четко понимают, что у трамвая стабильная гарантированная скорость движения. Вот если у автобусов будет такая же интервальная скорость движения, то ситуация будет улучшаться», — отметил Петров.
Общественник добавил, что автобусов становится меньше, потому что водителей пробки доводят до нервного срыва и они ищут альтернативную работу.
«Я постоянно слышу: “общественный транспорт станет лучше, тогда мы пересядем на автобусы”. Мы проходили это буквально 15 лет назад, у нас в городе работали желтые такси, желтые газели, маршрутки, где вместимость составляла 13 человек. Потом перешли на автобусы Hyundai, где уже вместимость пассажиров 32 человека и можно встать в полный рост. Сейчас идет активная замена Hyundai на автобусы среднего уже класса с вместимостью 42−78 человек. Но ситуация-то не улучшается. Мы видим, что скорость движения и количество рейсов, выполненное автобусом, уменьшается с каждым годом. И на эту работу водители идут неохотно. Потому что надо стоять в пробках, это нервирует людей», — сказал президент Союза транспортников Кубани Иван Петров.
В декабре коллапс достигнет пика.
Транспортники говорят, что осенние вечерние заторы в Краснодаре не сравнятся с теми, что ждут Краснодар к концу декабря. Основные потоки будут направлены к торговым центрам и гипермаркетам — гости и жители города массово поедут закупаться продуктами и подарками перед Новым годом. А если по прогнозам на эти дни ожидается дождь или снег — лучше из дома не выходить.
«В преддверии Нового года стоит ждать увеличения пробок в Краснодаре. Это неизбежно, ежегодно наблюдаем резкий рост трафика на дорогах», — уверенно заявил Петров.
ЧТО ЕЩЕ.
Пробки на Восточном обходе Краснодара собираются из-за ремонта.
Ежедневно в сторону торгового центра «Oz Молл» по трассе очень сложно проехать — вереница из машин выстраивается в несколько километров. Причина бордовых дорог на навигаторах — ремонт участков в зоне разворотных петель возле поселков Победитель и Дружелюбный, а также в районе улицы Уральской и Краснодарского водохранилища.
Ремонт по контракту должны были завершить в 2025 году. Но сейчас рабочие трудятся в две смены в ускоренном темпе, чтобы закончить все работы до конца 2024 года.
«Дорожники трудятся в две смены, движение транспорта организовано с временным ограничением скоростного режима и попеременным закрытием одной полосы в каждом направлении», — сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».