«К Новому году станет еще хуже!»: Пять факторов транспортного коллапса в Краснодаре

«Я постоянно слышу: “общественный транспорт станет лучше, тогда мы пересядем на автобусы”. Мы проходили это буквально 15 лет назад, у нас в городе работали желтые такси, желтые газели, маршрутки, где вместимость составляла 13 человек. Потом перешли на автобусы Hyundai, где уже вместимость пассажиров 32 человека и можно встать в полный рост. Сейчас идет активная замена Hyundai на автобусы среднего уже класса с вместимостью 42−78 человек. Но ситуация-то не улучшается. Мы видим, что скорость движения и количество рейсов, выполненное автобусом, уменьшается с каждым годом. И на эту работу водители идут неохотно. Потому что надо стоять в пробках, это нервирует людей», — сказал президент Союза транспортников Кубани Иван Петров.