В Самарской области увеличат налог для трудовых мигрантов

«Стоимость патента в 2025 году будет составлять 10 170 рублей. Это практически в 1,5 раза больше действующих расценок. Сейчас цена — 6 048 рублей. Повышение стоимости патентов обусловлено необходимостью регулирования доли ностранных работников в среднегодовой численности занятых», — объяснила Ирина Никишина.