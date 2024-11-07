Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области увеличат налог для трудовых мигрантов

Правительство Самарской области направит в губдуму законопроект об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, на 2025 год. Подробности озвучили на заседании в четверг, 7 ноября.

По словам министра труда, занятости и миграционной политики Ирины Никишиной, коэффициент предлагается установить на уровне 3,27. Он применяется для расчета стоимости патента, который ежемесячно выплачивают трудовые мигранты.

«Стоимость патента в 2025 году будет составлять 10 170 рублей. Это практически в 1,5 раза больше действующих расценок. Сейчас цена — 6 048 рублей. Повышение стоимости патентов обусловлено необходимостью регулирования доли ностранных работников в среднегодовой численности занятых», — объяснила Ирина Никишина.

Доходы от выплаты патентов перечисляют в региональный бюджет.