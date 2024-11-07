Дворники и риэлторы стали вновь самыми востребованными профессиями на Кубани

— Очередей соискателей за забором больше нет, и это признали даже самые упорные работодатели. Теперь выстраиваются очереди из компаний, претендующих на самых дефицитных специалистов. Очень много примеров, когда представители рабочих профессий, а также продавцы, курьеры и водители трудоустраиваются в течение нескольких часов после размещения или обновления резюме. Мы даже отмечаем некоторое повышение активности соискателей на Кубани. Многие, видя, что появляются предложения с более высокими зарплатами и расширенными соцпакетами, выходят на рынок труда и пробуют искать более интересные варианты, — уточнили в пресс-службе hh.ru Юг.