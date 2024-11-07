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Дворники и риэлторы стали вновь самыми востребованными профессиями на Кубани

В октябре на одну вакансию дворника приходилось 0,8 резюме, агента по недвижимости — 0,9 резюме. При этом нормой считается 4−8 резюме на вакансию.

Выяснилось, какие профессии наиболее востребованы в Краснодарском крае. В списке лидеров оказались специалисты по недвижимости, дворники, токари, сварщики и продавцы.

В этих областях на одну вакансию приходится от 0,8 до 2,6 резюме. Это свидетельствует о том, что на рынке труда существует нехватка специалистов. Оптимальное количество кандидатов на одну вакансию — от четырёх до восьми. Если их меньше четырёх, то это свидетельствует о нехватке специалистов, а если меньше двух — о критической ситуации на рынке труда.

— Очередей соискателей за забором больше нет, и это признали даже самые упорные работодатели. Теперь выстраиваются очереди из компаний, претендующих на самых дефицитных специалистов. Очень много примеров, когда представители рабочих профессий, а также продавцы, курьеры и водители трудоустраиваются в течение нескольких часов после размещения или обновления резюме. Мы даже отмечаем некоторое повышение активности соискателей на Кубани. Многие, видя, что появляются предложения с более высокими зарплатами и расширенными соцпакетами, выходят на рынок труда и пробуют искать более интересные варианты, — уточнили в пресс-службе hh.ru Юг.

занятость