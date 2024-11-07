Как оплатить налоги в Казахстане: простая инструкция для граждан

Через мобильное приложение E-Salyq Azamat. Это официальный сервис, который позволяет не только проверять задолженности, но и оплачивать налоги напрямую. Через интернет-банкинг. Большинство крупных банков Казахстана, таких как Kaspi Bank и Halyk Bank, поддерживают оплату налогов через свои мобильные приложения и сайты. Достаточно выбрать категорию «Налоги» и ввести свои данные. Портал eGov.kz. Зарегистрировавшись на портале eGov, можно оплатить налоги, не выходя из дома. Это один из самых удобных вариантов для тех, кто регулярно пользуется государственными онлайн-услугами.