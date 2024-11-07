На омское метро и Федоровку в 2025 году потратят более 136, 4 млн рублей

Среди прочего документ содержит сведения о расходах на содержание и строительство крупнейших транспортных объектов. Так, на строительство метрополитена, которое фактически не ведется, и аэропорта Омск-Федоровка в следующем году планируется потратить 136, 4 млн рублей. В 2026—2027 годах — 144, 6 и 144, 8 млн. рублей соответственно.