На омское метро и Федоровку в 2025 году потратят более 136, 4 млн рублей

Депутаты Законодательного собрания Омской области приступили к работе над проектом областного бюджета на 2025-й и плановый период 2026—2027 годов. Соответствующий проект закона опубликован на сайте регионального парламента.
Среди прочего документ содержит сведения о расходах на содержание и строительство крупнейших транспортных объектов. Так, на строительство метрополитена, которое фактически не ведется, и аэропорта Омск-Федоровка в следующем году планируется потратить 136, 4 млн рублей. В 2026—2027 годах — 144, 6 и 144, 8 млн. рублей соответственно.
Из этих денег около 20 млн в 2025 году уйдут на содержание недостроенных линий метрополитена, 9,4 млн — на содержание и охрану недостроенных объектов Омск-Федоровки. 107 млн рублей предусмотрено на содержание метромоста.
Добавим, что уже известна дата публичных слушаний по проекту бюджета. Они пройдут 15 ноября в 15:00. Заявки на участие в публичных слушаниях Законодательным собранием принимаются в электронном и письменном виде до 8 ноября.