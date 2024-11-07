Самые большие зарплаты в Петербурге в октябре предлагали инженерам

Профессия инженера стала самой высокооплачиваемой в офисном сегменте в Петербурге по итогам октября. Работодатели в среднем предлагали им 107,6 тысячи рублей в месяц, а это на 31 процент больше, чем было годом ранее. Такими данными поделились в пресс-службе сервиса «Авито Работа».