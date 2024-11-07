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Самые большие зарплаты в Петербурге в октябре предлагали инженерам

Работодатели Северной столицы предлагали инженерам в среднем 107,6 тысячи рублей в месяц.

Источник: Комсомольская правда

Профессия инженера стала самой высокооплачиваемой в офисном сегменте в Петербурге по итогам октября. Работодатели в среднем предлагали им 107,6 тысячи рублей в месяц, а это на 31 процент больше, чем было годом ранее. Такими данными поделились в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

— Также в рейтинг самых высокооплачиваемых вошла профессия проектировщика. Таким специалистам в среднем предлагали 107,7 тысячи рублей, что на 22 процента больше, чем год назад. Будущему работнику необходимо уметь разрабатывать и создавать чертежи, планы и техническую документацию для реализации архитектурных, инженерных или дизайнерских проектов, — добавили аналитики.

Замыкают тройку лидеров с самыми высокими зарплатными предложениями логисты. Работодатели Северной столицы предлагали им в среднем 97,6 тысячи в месяц, а это на 26 процентов больше, чем было в прошлом году.