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Средняя зарплата в регионах УрФО достигла 88 тысяч рублей

УРФО, 7 ноября, УралПолит.Ru. За январь-август этого года среднемесячная зарплата по Уральскому федеральному округу выросла на 13 тысяч рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 88,2 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.

Источник: Reuters

По итогам первых восьми месяцев текущего года рост номинальной и реальной зарплаты показали все регионы УрФО. В зависимости от субъекта, увеличение произошло от 4% до 16%. По словам полномочного представителя полномочного представителя президента РФ в округе Артема Жоги, основными стимулами роста доходов являются дефицит кадров на рынке труда и увеличение объемов производства.

«При этом необходимо избегать ситуаций, когда рост зарплат превышает рост производительности труда. Не менее важно прилагать все усилия для расширения возможностей обучения и профессиональной переподготовки жителей», — подчеркнул Жога, добавив, что особое внимание будет уделяться социальной защищенности граждан.

УралПолитRu ранее сообщал, что Свердловская область, ХМАО и ЯНАО вошли в топ-15 субъектов РФ по доходам населения. Жители этих регионов в среднем получают 59,8, 79 и 156,2 тысячи рублей соответственно.