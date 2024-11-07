Средняя зарплата в регионах УрФО достигла 88 тысяч рублей

УРФО, 7 ноября, УралПолит.Ru. За январь-август этого года среднемесячная зарплата по Уральскому федеральному округу выросла на 13 тысяч рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 88,2 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства.