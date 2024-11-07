Средняя зарплата в регионах УрФО достигла 88 тысяч рублей

По итогам первых восьми месяцев текущего года рост номинальной и реальной зарплаты показали все регионы УрФО. В зависимости от субъекта, увеличение произошло от 4% до 16%. По словам полномочного представителя полномочного представителя президента РФ в округе Артема Жоги, основными стимулами роста доходов являются дефицит кадров на рынке труда и увеличение объемов производства.
«При этом необходимо избегать ситуаций, когда рост зарплат превышает рост производительности труда. Не менее важно прилагать все усилия для расширения возможностей обучения и профессиональной переподготовки жителей», — подчеркнул Жога, добавив, что особое внимание будет уделяться социальной защищенности граждан.
УралПолитRu ранее сообщал, что Свердловская область, ХМАО и ЯНАО вошли в топ-15 субъектов РФ по доходам населения. Жители этих регионов в среднем получают 59,8, 79 и 156,2 тысячи рублей соответственно.