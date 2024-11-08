Дефицит бюджета Свердловской области в 2025 году составит 44 млрд рублей

В бюджете на помощь семьям с детьми запланировано 176,7 млрд руб, на социальное обеспечение и иные выплаты населению — 89 млрд руб, на поддержку сельскохозяйственного производства — 5,1 млрд руб. «“Дорожный фонд” составит 31,4 млрд руб, из которых 7,2 млрд руб будет направлено муниципалитетам региона», — рассказали в департаменте информполитики.