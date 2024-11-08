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Нацбанк определил курс доллара и курс евро на 8 ноября

Нацбанк Беларуси назвал курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 8 ноября 2024, пятницу.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк озвучил курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 8 ноября 2024 года, пятницу.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на пятницу, 8 ноября, Нацбанк установил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,3324 белорусского рубля, 1 евро — 3,6299 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4152 белорусского рубля.

Аналогичный курс валют действовал в среду, 6 ноября, а также в четверг, 7 ноября. Таким образом Нацбанк сохранил на пятницу, 8 ноября, курс валют установленный накануне.

Еще власти Минск зафиксировали цены на топливо — дрова и брикеты.