Владелец IKEA продал последний актив в России

Ingka Group, собственник бренда IKEA, осуществила продажу своего последнего склада, расположенного в подмосковном районе Есипово. Об этом сообщает РБК.
По известным данным, склад был продан бизнесмену Роберту Узилову.
Данный дистрибьюторский центр начал свою работу в 2003 году. За это время его площадь выросла с первоначальных 50 тысяч квадратных метров до нынешних почти 180 тысяч квадратных метров.
Ранее Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ в отношении ООО «Торг» — одной из структур мебельного концерна IKEA, ушедшего из России.
Напомним, шведский ритейлер IKEA принял решение о прекращении деятельности в России и Белоруссии в марте 2022 года.