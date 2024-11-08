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Владелец IKEA продал последний актив в России

Склад в Есипово был продан бизнесмену Роберту Узилову.

Источник: Аргументы и факты

Ingka Group, собственник бренда IKEA, осуществила продажу своего последнего склада, расположенного в подмосковном районе Есипово. Об этом сообщает РБК.

По известным данным, склад был продан бизнесмену Роберту Узилову.

Данный дистрибьюторский центр начал свою работу в 2003 году. За это время его площадь выросла с первоначальных 50 тысяч квадратных метров до нынешних почти 180 тысяч квадратных метров.

Ранее Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ в отношении ООО «Торг» — одной из структур мебельного концерна IKEA, ушедшего из России.

Напомним, шведский ритейлер IKEA принял решение о прекращении деятельности в России и Белоруссии в марте 2022 года.