Четыре новых ледокола построят в Приморье

На церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка» в Санкт-Петербурге глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что приморский завод «Звезда» получит заказ на еще 4 неатомных ледокола.
Говоря о российском ледокольном флоте, министр напомнил, что с 2016 года со стапелей Балтийского завода (входит в ОСК) сошли и работают в акватории Севморпути три ледокола нового поколения — «Арктика», «Сибирь», «Урал». Флагман же будет построен в Приморье — атомный ледокол «Россия» типа «Лидер» мощностью 120 МВт.
Примечательно, что уже через несколько недель к построенной «Чукотке» присоединится ледокол «Якутия», готовый более чем на 95%. Эти атомоходы построены специально для работы в восточном секторе Севморпути, который отличается более тяжелой ледовой обстановкой.
Ранее специальный представитель по вопросам развития Арктики госкорпорации «Росатом» Владимир Панов также сообщал, что заказы на строительство четырех неатомных ледоколов на «Звезде» планируется разместить до конца 2024 года.
Как напоминает РБК, сейчас портфель заказов «Звезды» по крупному тоннажу составляет 26 судов. При этом перспективный план загрузки мощностей предприятия для нужд Севморпути до 2037 года оценивается в 92 грузовых судна ледового класса.