Казахстан увеличил импорт чая и сладостей из России

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Казахстан по итогам первых восьми месяцев этого года увеличил импорт чая и сладостей из России, больше всего — тростникового сахара, при этом объемы поставок этих товаров достигли исторического максимума, подсчитало РИА Новости по данным казахской статслужбы.
Суммарные объемы поставок чая, сахара и сладостей из России в Казахстан по итогам января-августа 2024 года выросли по сравнению с таким же периодом прошлого года на 2,6% — до 338 миллионов долларов. Это стало максимумом за всю историю.
Среди этих атрибутов для чаепития больше всего Астана нарастила покупки у Москвы тростникового сахара — на 16,6%, до 162,5 миллиона долларов.
Шоколада и других продуктов с содержанием какао Казахстан купил у РФ в этом году на 5,2% больше, чем в прошлом — на 118,8 миллиона долларов, а кондитерских изделий из сахара, не содержащих какао (в том числе белого шоколада), на 2,1% больше — 46,9 миллиона долларов.
При этом импорт чая с различными добавками и без них сократился в 3,2 раза — до 9,8 миллиона долларов.