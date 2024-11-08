Казахстан увеличил импорт чая и сладостей из России

Шоколада и других продуктов с содержанием какао Казахстан купил у РФ в этом году на 5,2% больше, чем в прошлом — на 118,8 миллиона долларов, а кондитерских изделий из сахара, не содержащих какао (в том числе белого шоколада), на 2,1% больше — 46,9 миллиона долларов.