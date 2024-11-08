Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Екатеринбург получил шанс на помощь Москвы в строительстве наземного метро

Совет Федерации попросил правительство РФ выделить деньги на строительство наземного метро в Екатеринбурге и ряд других важных проектов. Об этом свидетельствует постановление «О государственной поддержке социально-экономического развития Свердловской области».

«Рассмотреть предложения правительства Свердловской области о включении в федеральный проект “Развитие общественного транспорта” мероприятия по реализации проекта “Екатеринбургское центральное пассажирское кольцо”, в том числе с привлечением внебюджетных источников финансирования», — говорится в документе.

По разным оценкам, Екатеринбургу для строительства наземного метро необходимо 107 млрд рублей. Проект уже много лет пиарят городские и областные власти, но его реализация «забуксовала».

Помимо этого, регион может получить федеральные деньги на реконструкцию ЕКАД, строительство дороги к логистическому центру в «Большом Седельниково», строительство Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества, а также очистные сооружения в Кушве.

Как писал ЕАН, в октябре проходили дни Свердловской области в Совфеде. Они не остались без ярких заявлений и внимания прессы. 23 октября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала мэру Екатеринбурга Алексею Орлову чаще пользоваться общественным транспортом. В ходе заседания Верхней палаты парламента Матвиенко зачитала жалобы горожан в сети на перебои в его работе и предложила мэру самому уехать от «Гринвича». Позже в мэрии ответили, что недавно в городе запустили транспортную реформу и некоторые результаты ее уже есть. Впоследствии мэр Екатеринбурга отметил, что без федеральной поддержки развивать общественный транспорт в городе сложно.