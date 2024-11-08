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В Омске заключили договор на комплексную застройку территории у «Сибзавода»

Срок реализации проекта составит 30 лет.

Источник: Om1 Омск

Мэр Омска Сергей Шелест подписал распоряжение о заключении договора на комплексное развитие территории за зданием бывшего «Сибзавода» на Красном Пути. Соответствующий документ опубликовали на сайте мэрии.

Договор подписали с компанией ООО «Траст-Инвест» известного застройщика Алексея Певнева. Омич владеет восемью земельными участками. Срок реализации проекта составит 30 лет. На площади в 15,7 гектара планируют построить многоэтажные дома, парковки, объекты общепита, развлекательные учреждения и магазины.

Сейчас на территории располагаются заброшенные корпуса «Сибзавода». Рядом находится микрорайон «Серебряный берег».

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