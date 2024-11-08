Число инвестиционных проектов в Иркутской области увеличивается

Правительство Иркутской области оказывает поддержку инвестиционным проектам, которые реализуются на территории региона, независимо от их масштаба, — подчеркнул во время встречи Игорь Кобзев. — Знаю, что компания «Объединенные Пивоварни» имеет планы развития и расширения производства в Иркутской области. Сегодня рассмотрели направления взаимодействия, уверен, эффективная совместная работа позволит найти пути взаимовыгодного сотрудничества, которые позволят компании реализовать намеченные планы, что положительно скажется на социально-экономическом развитии региона.
Инвестпроект компании «Объединенные Пивоварни» предусматривает модернизацию солодовни и производственных мощностей филиала «Байкал». Планируется, что по итогам реализации проекта мощности филиала вырастут на 20%. На это все работы планируется направить 1,2 миллиарда рублей. При этом компания может рассчитывать на меры государственной поддержки в случае, если примет решение о производстве в регионе пивоваренного ячменя. Сейчас такая инициатива на рассмотрении.
Необходимо отметить, что это уже 183-й инвестиционный проект. Сегодня на встрече с руководством компании были достигнуты договоренности, что мы вместе создадим рабочую группу и будем двигаться поэтапно в направлении увеличения объемов производства на иркутской площадке, создания новых сельхозпроизводств на территории региона, но также рассмотрим другие производства, которые могли бы быть реализованы компанией на территории региона, так как это очень диверсифицированная компания, у них есть другие активы, — уточнила заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.