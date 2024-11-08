Число инвестиционных проектов в Иркутской области увеличивается

Необходимо отметить, что это уже 183-й инвестиционный проект. Сегодня на встрече с руководством компании были достигнуты договоренности, что мы вместе создадим рабочую группу и будем двигаться поэтапно в направлении увеличения объемов производства на иркутской площадке, создания новых сельхозпроизводств на территории региона, но также рассмотрим другие производства, которые могли бы быть реализованы компанией на территории региона, так как это очень диверсифицированная компания, у них есть другие активы, — уточнила заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.