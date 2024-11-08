Собянин принял решение о комплексном развитии 6 участков в разных районах Москвы

В Москве по программе комплексного развития территорий реорганизуют еще шесть участков нежилой застройки общей площадью 51,3 гектара. Они находятся в районах Даниловский и Нагатино-Садовники (ЮАО), Левобережный и Ховрино (САО), Филевский Парк (ЗАО). Соответствующие постановления подписал Сергей Собянин.
«На обновленных территориях появится около 18 тысяч рабочих мест. Запланированы общественно-деловые и социальные объекты, образовательные и спортивные учреждения, медицинские организации, а также дома, в том числе для целей программы реновации и других городских нужд. Территории благоустроим и создадим развитую дорожно-транспортную сеть», — написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.
На юге Москвы
Два реорганизуемых участка находятся в Даниловском районе по адресам: 2-й Кожуховский проезд, владение 29 и Автозаводская улица, владение 16.
Здесь построят 1,09 миллиона квадратных метров недвижимости. На территориях появятся современные сбалансированные кварталы, в состав которых войдут образовательный комплекс из школы для 1125 учеников и детского сада для 350 малышей, дошкольное учреждение для 200 воспитанников, офисы, торгово-развлекательные комплексы, отделения банков, кафе, рестораны и другие важные организации. В результате создадут более 16 тысяч новых рабочих мест.
Кварталы благоустроят, в том числе оборудуют спортивные площадки и автомобильные парковки.
Еще один проект касается территории площадью 4,44 гектара в Нагатино-Садовниках по адресу: улица Садовники, владение 11. Она находится недалеко от станции метро «Коломенская».
Градостроительный потенциал участка составляет 71,02 тысячи квадратных метров недвижимости. Там возведут жилые дома для целей программы реновации и других городских нужд, а также офисы, магазины, кафе, отделения банков, фитнес-центры и другие учреждения городской инфраструктуры. Появится не менее 480 новых рабочих мест.
Также планируются благоустройство участков и организация дорог и тротуаров.
На севере столицы
Еще два участка комплексного развития находятся на границе районов Левобережный и Ховрино по адресам: Фестивальная улица, владения 4а, 6, 6а и 6б. Это пересечение с улицей Лавочкина неподалеку от станции метро «Речной вокзал» и парка Дружбы.
Здесь возведут 325,04 тысячи квадратных метров недвижимости, включая современное жилье, образовательный комплекс со школой для 350 учеников и детским садом для 175 малышей, многоуровневую стоянку на 1080 машино-мест, а также медицинский, спортивный, культурно-досуговый, торговый и многофункциональный центры и другие важные объекты инфраструктуры. Благодаря этому появится свыше 1,2 тысячи новых рабочих мест.
Дороги, дворы и общественные пространства благоустроят.
На западе города
Еще один участок находится в районе Филевский Парк по адресу: Минская улица, владение 4 недалеко от путей первого Московского центрального диаметра и проспекта Багратиона.
На месте неиспользуемого нежилого здания обустроят спортивные площадки и автомобильную парковку.
По состоянию на 5 ноября 2024 года в Москве одобрен и реализуется 101 проект комплексного развития территорий общей площадью около 1,2 тысячи гектаров. В рамках проектов планируют возвести свыше 25,2 миллиона квадратных метров недвижимости и создать более 263,6 тысячи рабочих мест.