Собянин принял решение о комплексном развитии 6 участков в разных районах Москвы

Здесь построят 1,09 миллиона квадратных метров недвижимости. На территориях появятся современные сбалансированные кварталы, в состав которых войдут образовательный комплекс из школы для 1125 учеников и детского сада для 350 малышей, дошкольное учреждение для 200 воспитанников, офисы, торгово-развлекательные комплексы, отделения банков, кафе, рестораны и другие важные организации. В результате создадут более 16 тысяч новых рабочих мест.