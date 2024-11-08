В Челябинске будут серийно выпускать доски для серфинга с мотором

При поддержке Группы компаний «Метран» в 2025 году начнется серийный выпуск отечественной моторизованной доски для серфинга, оснащенной бензиновым двигателем. Изделие представили на II Русском экономическом форуме в Челябинске.
Мотосерфинг — новый, но активно развивающийся в России официальный вид спорта. По нему уже проводятся с десяток соревнований различного уровня, в том числе и всероссийского. Однако спортивные снаряды для него до последнего времени были исключительно иностранные, причем, как правило, европейские. Исправить положение решили челябинская компания «СКБМ» и Группа компаний «Метран».
Создание, испытания мотосерфа и подготовка к запуску в серию заняли три года. Доска с 90-кубовым бензиновым двигателем может развивать максимальную скорость в 50 км/ч, а запаса топлива хватает на 45 минут. Наличие двигателя внутреннего сгорания выгодно выделяет челябинское изделие на фоне более распространенных досок с электродвигателями — не на всяком водоеме есть возможность подключиться к сети для подзарядки.
— Мы постарались сделать максимально русский продукт. Здесь корпус из отечественного карбона, вся электроника разработана, изготовлена и запрограммирована нашими специалистами в Челябинске, а единственный покупной элемент двигателя — это карбюратор, который мы в настоящее время меняем на инжектор собственного изготовления. Все остальное мы делаем и изготавливаем сами, — рассказал КП-Челябинск директор по производству компании «СКБМ», мастер спорта по судомодельному спорту Алексей Малафеевский.
В этом году челябинский мотосерф обкатали на всероссийских соревнованиях, где он показал себя на уровне передовых иностранных изделий. Опытная партия в 20 досок уже раскуплена частными лицами, любители водных гонок уже встают на них в очередь. Ожидается, что к началу водного сезона 2025 года будут выпущены еще 40 досок, а в дальнейшем «СКБМ» и «Метран» выйдут на производство 100 мотосерфов ежегодно.