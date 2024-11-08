В Челябинске будут серийно выпускать доски для серфинга с мотором

В этом году челябинский мотосерф обкатали на всероссийских соревнованиях, где он показал себя на уровне передовых иностранных изделий. Опытная партия в 20 досок уже раскуплена частными лицами, любители водных гонок уже встают на них в очередь. Ожидается, что к началу водного сезона 2025 года будут выпущены еще 40 досок, а в дальнейшем «СКБМ» и «Метран» выйдут на производство 100 мотосерфов ежегодно.