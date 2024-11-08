Собянин заявил о комплексном развитии шести участков в Москве

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Комфортные для населения городские кварталы со спортивными площадками и парковками создадут в столице благодаря комплексному развитию шести участков. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Комфортные городские кварталы со спортплощадками и парковками будут созданы благодаря комплексному развитию шести участков. Они расположены в районах Даниловский и Нагатино-Садовники ЮАО, Филевский парк ЗАО, Левобережный и Ховрино САО», — говорится в сообщении.
На обновленных территориях столицы появится около 18 тыс. рабочих мест. Кроме того, мэр Москвы отметил, что запланированы общественно-деловые и социальные объекты, образовательные и спортивные учреждения, медицинские организации, а также дома, в том числе для целей программы реновации и других городских нужд. «Территории благоустроим и создадим развитую дорожно-транспортную сеть», — добавил мэр.
Отмечается, что на сегодняшний день в стадии реализации находится 101 проект комплексного развития территорий общей площадью порядка 1,2 тыс. га.