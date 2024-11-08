Собянин заявил о комплексном развитии шести участков в Москве

На обновленных территориях столицы появится около 18 тыс. рабочих мест. Кроме того, мэр Москвы отметил, что запланированы общественно-деловые и социальные объекты, образовательные и спортивные учреждения, медицинские организации, а также дома, в том числе для целей программы реновации и других городских нужд. «Территории благоустроим и создадим развитую дорожно-транспортную сеть», — добавил мэр.