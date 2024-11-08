В Прикамье на следующей неделе откроется логистический комплекс Ozon

По данным Ozon, продавцы уже сейчас могут записаться на поставку в новый логистический центр. «Логистический комплекс будет осуществлять полный цикл обработки заказов — от приема товаров до формирования посылок. Площадь первой очереди объекта — 40 тыс. кв. м по полу, а осенью 2025 года она увеличится вдвое. С выходом на полную мощность логистический хаб сможет обрабатывать более 900 тыс. заказов в сутки и хранить около 30 млн товаров», — рассказали в пресс-службе компании.