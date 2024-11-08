В Прикамье на следующей неделе откроется логистический комплекс Ozon

Инвестиции компании в оборудование и IT-инфраструктуру превысили 4,2 млрд руб. Открытие центра создаст около 1 тыс. рабочих мест для жителей региона и сократит сроки доставки товаров внутри региона.
По данным Ozon, продавцы уже сейчас могут записаться на поставку в новый логистический центр. «Логистический комплекс будет осуществлять полный цикл обработки заказов — от приема товаров до формирования посылок. Площадь первой очереди объекта — 40 тыс. кв. м по полу, а осенью 2025 года она увеличится вдвое. С выходом на полную мощность логистический хаб сможет обрабатывать более 900 тыс. заказов в сутки и хранить около 30 млн товаров», — рассказали в пресс-службе компании.
В целом за последние два года логистическая инфраструктура Ozon увеличилась более чем в три раза и сейчас превышает 3 млн кв. м. В России и странах СНГ уже действует 43 фулфилмент-центра, более 150 сортировочных центров и свыше 50 тыс. пунктов выдачи заказов.
О планах строительства логистического центра Ozon в Перми стало известно ранее. Год назад в компании подтверждали планы открытия комплекса, но точное местоположение для объекта не раскрывали. Источник «Ъ-Прикамье» рассказывал, что Ozon займет площади в индустриальном парке «Култаево», застройщиком которого является компания «БауИнвестГрупп». Объект находится у отворота в Култаево.