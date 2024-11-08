Токсиколог Кутушов: капельницы от похмелья могут нанести вред здоровью водителей

В описании к ней сказано, что она обеспечит быструю детоксикацию и восстановление после похмелья. В клинике корреспонденту «Газеты.Ru» рассказали, что капельница быстро ставит на ноги человека, и садиться за руль можно сразу после процедуры. В состав «коктейля» против похмелья входят, в частности, препараты ремаксол, панангин, церневит и витамины группы В. Однако этот список может дополняться неизвестными компонентами на усмотрение нарколога клиники.