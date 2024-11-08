В Самаре обсудили исполнение бюджета и незавершенные объекты

В четверг, 7 ноября, в Самаре обсудили исполнение бюджета за девять месяцев этого года на заседании регионального правительства. По итогам года 100-процентного освоения средств не будет, сообщил первый вице-губернатор Михаил Смирнов в своем телеграм-канале.
«Больше всего вопросов к минстрою, у которого остаются миллиарды рублей неосвоенных средств. Где-то качество работ такое, что принять их просто нельзя. Где-то подрядчики вообще не приступали», — написал Смирнов.
Так, на строительство нового корпуса театра «СамАрт» было направлено 1,3 миллиарда рублей, однако процент освоения составляет 0,1%. Такая же проблема возникла с пансионатом для инвалидов на 8-й просеке в Самаре (освоение 4%) и с недостроем на перекрестке Вилоновской и Садовой (освоено 72 из 263 млн рублей).
Председатель правительства региона назвал основной причиной этого постоянно возникающие вопросы по перепроектированию подрядчиком. В связи с этим решено в 2025 году включить в контракты на строительство объектов положения, запрещающие неуправляемое перепроектирование. Так как это вызывает удорожание и перенос сроков.
Также муниципалитеты больше не будут принимать решения о корректировке проектов без согласования с минстроем, а проектно-изыскательные работы не собираются больше расторговывать отдельно. Заключать контракты с подрядчиками начнут уже в первом квартале 2025 года. Все неосвоенные в 2024 году средства областного бюджета перейдут на следующий год.