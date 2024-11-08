В Самаре обсудили исполнение бюджета и незавершенные объекты

Также муниципалитеты больше не будут принимать решения о корректировке проектов без согласования с минстроем, а проектно-изыскательные работы не собираются больше расторговывать отдельно. Заключать контракты с подрядчиками начнут уже в первом квартале 2025 года. Все неосвоенные в 2024 году средства областного бюджета перейдут на следующий год.