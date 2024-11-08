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Стала известна самая высокооплачиваемая профессия на Кубани

Стала известна самая высокооплачиваемая профессия на Кубани, сообщает пресс-служба Авито.

Среди офисных работников по уровню зарплат стали лидерами инженеры. В среднем соискателям предлагают около 89 тысяч рублей, что на 13% больше, чем в 2023 году.

Также в рейтинг попали проектировщики с зарплатой в 82 тысячи рублей, маркетологи с зарплатой в 70,5 тысяч рублей.

В рейтинге не учитывались специалисты в сфере IT, брокеры и агенты по недвижимости.

Ранее мы сообщали, что в Краснодаре средняя зарплата в легкой промышленности выросла на 18%. В третьем квартале 2024 года число вакансий в легкой промышленности выросло на 38%.

занятость