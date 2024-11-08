Стала известна самая высокооплачиваемая профессия на Кубани

Среди офисных работников по уровню зарплат стали лидерами инженеры. В среднем соискателям предлагают около 89 тысяч рублей, что на 13% больше, чем в 2023 году.
Также в рейтинг попали проектировщики с зарплатой в 82 тысячи рублей, маркетологи с зарплатой в 70,5 тысяч рублей.
В рейтинге не учитывались специалисты в сфере IT, брокеры и агенты по недвижимости.
Ранее мы сообщали, что в Краснодаре средняя зарплата в легкой промышленности выросла на 18%. В третьем квартале 2024 года число вакансий в легкой промышленности выросло на 38%.