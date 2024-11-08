Незаконную торговлю мясом в кузове фургона пресекли в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска пресекли незаконную торговлю мясом в кузове фургона. Об этом рассказали в мэрии.
Точку продажи обнаружили в ходе рейда по выявлению и пресечению несанкционированной торговли. Мужчина продавал мясо, колбасу и сало из кузова своего фургона. Продавцу выписали штраф.
Всего с начала года прошло 224 подобных рейда. В результате проверок за 10 месяцев текущего года власти изъяли более 67,7 тонн продовольственных товаров.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что около 3 тонн картофеля изъяли у нелегального торговца в Новосибирске. Управление потребительского рынка провело рейд.