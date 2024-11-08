Обманутым дольщикам вручили ключи от долгостроя в Новосибирске

В пятницу, 8 ноября 2024 года, в Ленинском районе Новосибирска сдали долгострой — радостное событие у собственников квартир в доме № 16/2.
Об этом рассказали в пресс-службе правительства.
Сообщается, что объект начали возводить больше 10 лет назад. Самый первый застройщик ООО «Трест 43» не справился с обязательствами и был признан банкротом.
«Дом удалось достроить благодаря мерам региональной поддержки. Благодаря МИПам было направлено 276 млн рублей на завершение строительства. Кроме того, были выделены из областного бюджета субсидии в размере 26 млн рублей. Сами члены ЖСК скидывались на то, чтобы достроить дом», — рассказал министр строительства НСО Дмитрий Богомолов.
Стройку завершил ЖСК «Держава». Новоселье готовятся справить 73 семьи. К концу нынешнего года намечено выделение средств на благоустройство придомовой территории.
В пресс-службе правительства добавили — к концу 2024 года в едином реестре проблемных объектов должен остаться всего 1 дом, завершение строительства которого запланировано в следующем году.