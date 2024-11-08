Обманутым дольщикам вручили ключи от долгостроя в Новосибирске

«Дом удалось достроить благодаря мерам региональной поддержки. Благодаря МИПам было направлено 276 млн рублей на завершение строительства. Кроме того, были выделены из областного бюджета субсидии в размере 26 млн рублей. Сами члены ЖСК скидывались на то, чтобы достроить дом», — рассказал министр строительства НСО Дмитрий Богомолов.