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В Башкирии стали брать меньше льготных ипотек

В Башкирии количество выданных льготных ипотек в сентябре сократилось на 126 единиц по сравнению с августом.

По данным Объединённого кредитного бюро, в восьмом месяце жители республики получили 1526 ипотек по льготным программам, в сентябре — 1400.

Зато объёмы займов выросли — более 5 млрд руб. в сентябре против 4,95 млрд руб. в августе.

Подрос и средний срок выплаты займа — в августе он составлял 329 месяцев, в сентябре — 331 месяц. Это 27 с половиной лет.

В среднем полная стоимость льготного жилищного кредита в августе составляла 6,43%, в сентябре — 6,8%, а на начало октября зафиксирован уровень 10,44%. Полная стоимость кредита — это сумма, которую заёмщик должен банку за весь период пользования — тело кредита, проценты и другие выплаты.

По стране на долю льготных ипотек пришлось 57% от общего числа ипотечных договоров и 70% — по сумме.

ипотека
недвижимость