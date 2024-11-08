В Башкирии стали брать меньше льготных ипотек

В среднем полная стоимость льготного жилищного кредита в августе составляла 6,43%, в сентябре — 6,8%, а на начало октября зафиксирован уровень 10,44%. Полная стоимость кредита — это сумма, которую заёмщик должен банку за весь период пользования — тело кредита, проценты и другие выплаты.