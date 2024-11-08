В Башкирии стали брать меньше льготных ипотек

По данным Объединённого кредитного бюро, в восьмом месяце жители республики получили 1526 ипотек по льготным программам, в сентябре — 1400.
Зато объёмы займов выросли — более 5 млрд руб. в сентябре против 4,95 млрд руб. в августе.
Подрос и средний срок выплаты займа — в августе он составлял 329 месяцев, в сентябре — 331 месяц. Это 27 с половиной лет.
В среднем полная стоимость льготного жилищного кредита в августе составляла 6,43%, в сентябре — 6,8%, а на начало октября зафиксирован уровень 10,44%. Полная стоимость кредита — это сумма, которую заёмщик должен банку за весь период пользования — тело кредита, проценты и другие выплаты.
По стране на долю льготных ипотек пришлось 57% от общего числа ипотечных договоров и 70% — по сумме.