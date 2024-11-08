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Кремль не ожидает изменений санкционной политики США после победы Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал материал Financial Times (FT), которая писала о том, что западные финансовые структуры обсуждают вероятность снятия санкций с Москвы после вступления Дональда Трампа на пост президента. Господин Песков ответил, что в Кремле не ждут изменения санкционной политики Соединенных Штатов.

Источник: Reuters

«Нет, не ожидают», — ответил Дмитрий Песков на вопрос «РИА Новости».

6 ноября FT сообщила, что одним из последствий победы Дональда Трампа на выборах президента США стало оживление западных трейдеров. По словам источника, они обсуждали возможные изменения дальнейшей торговли с Россией и вероятность снятия санкций.

Президентские выборы в США прошли 5 ноября, 17 декабря пройдет голосование коллегии выборщиков. По подсчетам американских СМИ, республиканец Дональд Трамп получает 295 голосов, демократ Камала Харрис — 226.

экономика
Песков Дмитрий
санкции
Трамп Дональд