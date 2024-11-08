Кремль не ожидает изменений санкционной политики США после победы Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал материал Financial Times (FT), которая писала о том, что западные финансовые структуры обсуждают вероятность снятия санкций с Москвы после вступления Дональда Трампа на пост президента. Господин Песков ответил, что в Кремле не ждут изменения санкционной политики Соединенных Штатов.