Свердловские коммунальщики плохо подготовились к отопительному сезону

Претензии были озвучены на заседании с участием главы регионального минЖКХ Николая Смирнова и глав муниципалитетов. Согласно докладу заместителя Таранова — Евгения Дроздецкого, из года в год в муниципалитетах допускаются одни и те же ошибки при подготовке к отопительному сезону. В частности, обнаружился срыв планов по ремонту как самих сетей, так и котельных. Не всегда даже проводятся опрессовки для выявления потенциально аварийных участков сетей.