Свердловские коммунальщики плохо подготовились к отопительному сезону

Претензии были озвучены на заседании с участием главы регионального минЖКХ Николая Смирнова и глав муниципалитетов. Согласно докладу заместителя Таранова — Евгения Дроздецкого, из года в год в муниципалитетах допускаются одни и те же ошибки при подготовке к отопительному сезону. В частности, обнаружился срыв планов по ремонту как самих сетей, так и котельных. Не всегда даже проводятся опрессовки для выявления потенциально аварийных участков сетей.
Также выяснилось, что энергетики используют оборудование, которое давно нужно было списать. Не выполняется также план по диагностике оборудования, а выданные за недочеты предписания просто не выполняются. Обнаружилось и то, что у объектов теплоснабжения нет квалифицированного персонала. Имеющийся состав сотрудников не обладает нужными знаниями.
Как писал ЕАН, депутаты большинства муниципалитетов Свердловской области направили руководству региона обращения с просьбой повысить тарифы на ЖКХ с опережением инфляции. Максимально возможную индексацию запросили народные избранники пяти муниципалитетов.
Так, из Верхнего Тагила пришло обращение к областным властям о повышении тарифов на 23%. В думе Качканара считают, что тарифы нужно поднять на 20,9%, в Нижней Салде просят проиндексировать на столько же. Повышение на уровне 20% запросили депутаты из Первоуральска и Сысерти. Основанием для такого обращения стало недофинансирование сферы ЖКХ.