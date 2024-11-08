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Свердловские коммунальщики плохо подготовились к отопительному сезону

Уровень подготовки объектов теплоснабжения в Свердловской области к отопительному сезону оказался недостаточным. Об этом говорилось на совещании, которое провел глава Уральского управления Ростехнадзора Андрей Таранов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Претензии были озвучены на заседании с участием главы регионального минЖКХ Николая Смирнова и глав муниципалитетов. Согласно докладу заместителя Таранова — Евгения Дроздецкого, из года в год в муниципалитетах допускаются одни и те же ошибки при подготовке к отопительному сезону. В частности, обнаружился срыв планов по ремонту как самих сетей, так и котельных. Не всегда даже проводятся опрессовки для выявления потенциально аварийных участков сетей.

Также выяснилось, что энергетики используют оборудование, которое давно нужно было списать. Не выполняется также план по диагностике оборудования, а выданные за недочеты предписания просто не выполняются. Обнаружилось и то, что у объектов теплоснабжения нет квалифицированного персонала. Имеющийся состав сотрудников не обладает нужными знаниями.

Как писал ЕАН, депутаты большинства муниципалитетов Свердловской области направили руководству региона обращения с просьбой повысить тарифы на ЖКХ с опережением инфляции. Максимально возможную индексацию запросили народные избранники пяти муниципалитетов.

Так, из Верхнего Тагила пришло обращение к областным властям о повышении тарифов на 23%. В думе Качканара считают, что тарифы нужно поднять на 20,9%, в Нижней Салде просят проиндексировать на столько же. Повышение на уровне 20% запросили депутаты из Первоуральска и Сысерти. Основанием для такого обращения стало недофинансирование сферы ЖКХ.

ЖКХ