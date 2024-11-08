На Урале дополнительно введут в оборот 5,6 тысячи гектаров сельхозземель

В Свердловской области благодаря решению губернатора Евгения Куйвашева, принятому на заседании правительства, введут в оборот еще более 5,6 тысячи гектаров сельхозземель. Субсидии направлены Усть-Ницинскому сельскому поселению, Красноуфимскому району и городскому округу Краснотурьинск, уточнили в департаменте информационной политики.
В текущем году кадастровые работы проведут на площади 28 тысяч гектаров и подготовят проекты межевания для земельных участков общей площадью 14 тысяч гектаров.
«Все эти земли аграрии региона смогут ввести в оборот уже на следующий год», — уточнила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Анна Кузнецова.