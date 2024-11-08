Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Урале дополнительно введут в оборот 5,6 тысячи гектаров сельхозземель

Субсидии направлены трем муниципалитетам.

В Свердловской области благодаря решению губернатора Евгения Куйвашева, принятому на заседании правительства, введут в оборот еще более 5,6 тысячи гектаров сельхозземель. Субсидии направлены Усть-Ницинскому сельскому поселению, Красноуфимскому району и городскому округу Краснотурьинск, уточнили в департаменте информационной политики.

В текущем году кадастровые работы проведут на площади 28 тысяч гектаров и подготовят проекты межевания для земельных участков общей площадью 14 тысяч гектаров.

«Все эти земли аграрии региона смогут ввести в оборот уже на следующий год», — уточнила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Анна Кузнецова.

сельское хозяйство