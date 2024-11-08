На Урале дополнительно введут в оборот 5,6 тысячи гектаров сельхозземель

В Свердловской области благодаря решению губернатора Евгения Куйвашева, принятому на заседании правительства, введут в оборот еще более 5,6 тысячи гектаров сельхозземель. Субсидии направлены Усть-Ницинскому сельскому поселению, Красноуфимскому району и городскому округу Краснотурьинск, уточнили в департаменте информационной политики.